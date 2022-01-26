Амман, 26 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Иордании Тауфик Кришан обратился ко всем больницам и медицинским центрам страны, с призывом быть готовыми к резкому ухудшению погодных условий в стране. Об этом 26 января сообщает Al-Araby Al-Jadid.

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По данным журналистов, ряд ведомств и министерств Иордании объявили режим чрезвычайного положения (ЧП) на период 26−28 января. В ближайшее время ожидается, что режим ЧП может быть объявлен по всей стране.

Глава правительства страны Бишр аль-Хасауна выступил с заявлением, в котором говорится, что работа во всех государственных учреждениях в среду, 26 января, завершится в 12 часов по местному времени. В ближайшие несколько дней работа учреждений может быть приостановлена.

Ранее метеорологическая служба Иордании предупредила, что в стране ожидаются аномальные осадки и ветер до 70 км/ч.