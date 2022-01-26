Тбилиси, , 14:00 — REGNUM В системе здравоохранения Грузии нет дефицита тестов на коронавирус. Об этом заявил 26 января журналистам министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Он прокомментировал распространение телеканалом «Мтавари архи» информации, будто тестов в республике не хватает. Глава ведомства отметил, что тестирование населения продолжается без задержек. Предложение ввести в Грузии практику признания COVID-19 у пациентов без тестирования, как отметил, министр, вызвано стремлением перенять опыт других стран.

«На примере разных стран могут проводиться разные виды мероприятий, чтобы определить, действительно ли человек перенес COVID-19. Это может быть тест на антитела или подтверждение врача», — сказал Азарашвили.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе внёс предложение перестать с 1 февраля тестировать на коронавирус лиц без симптомов болезни. Он также заявил, что присваивать «зеленый» статус в стране можно будет без теста на SARS-CoV-2, если заболевший обратится в больницу.

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