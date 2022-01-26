Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM В поселке Шушары в Санкт-Петербурге 15 пассажиров маршрутного автобуса пострадали в ДТП с большегрузом. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали люди. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)



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ДТП произошло в Пушкинском районе Петербурга 26 января. Около 11:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары маршрутный автобус «ПАЗ» совершил столкновение с фурой с прицепом.

«По предварительным данным около 15 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.