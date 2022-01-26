Улан-Удэ, , 13:56 — REGNUM Столица Бурятии Улан-Удэ устойчиво входит в десятку российских городов с наиболее загрязнённой атмосферой. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на «Часе субъекта» в Совете Федерации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скльптура в Улан-Удэ (сс) Кузнецов

По его словам, зимой концентрация бензапирена в воздухе города в 50 раз превышает предельно допустимые значения. Вклад в это вносят две ТЭЦ, 144 угольных и мазутных котельных, а также гигантский частный сектор из 67 тыс. домов, отапливающийся дровами и углём.

Для обеспечения энергетической и экологической безопасности горожан, глава попросил у сенаторов финансовой помощи для модернизации теплосетей и ТЭЦ-1. Цыденов напомнил, что из-за аварии на теплоцентрали в декабре 2021 года часть города осталась без тепла.

«Нам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать аварию не допустить полной разморозки системы. Но прошли мы, прямо скажу, по самому краю», — отметил он.

Наиболее оптимальным решением проблемы с частным пригородом, по словам главы, является его перевод на электроотопление. Для этого необходима реконструкция электросетевого хозяйства, на что требуется 5,1 млрд рублей. При этом корректировки потребуют тарифы на электроэнергию.

«Для выравнивания затрат домохозяйств на тепло, тариф на электроотопление должен субсидироваться. Сумма субсидий в годовом исчислении — 1,1 млрд рублей. Такая мера уже реализуется в городе Красноярск», — добавил Алексей Цыденов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы топим дровами» — в Бурятии призвали вернуть госрегулирование цен на газ