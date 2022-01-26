Улан-Батор, 26 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В 2027—2028 годах может быть введен в эксплуатацию газопровод «Союз Восток», из который будет проложен из России в Монголию и Китай и начало строительства которого намечено на 2024 год. Об этом 26 января сообщил заместитель премьер-министра Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, его слова приводит агентство МОНЦАМЭ.

Nord-stream.com Газопровод

«В целом начало строительства (трубопровода) запланировано на 2024 год. Дата полного ввода в эксплуатацию предварительно запланирована на 2027−2028 годы», — сказал он.

Также Амарсайхан уточнил, что в данный момент должно начаться детальное планирование и картографирование проекта, для чего потребуется полтора года.

При этом заместитель монгольского премьер-министра добавил, что Россия, Китай и Монголия намерены подписать трехстороннее соглашение по сотрудничеству в области указанного трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что длительное отключение электроэнергии в Узбекистане привело к тому, что в стране приостановили добычу газа на 64 месторождениях.