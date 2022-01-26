Сеул, 26 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В 2021 году среднесуточный объём валютных операций в Южной Корее составил $58,31 млрд, что на 10,3% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, объём валютных спот-операций вырос на 11,8%, до $22,7 млрд, а прочих операций — на 9,4%, до $35,59 млрд.

Известно, что объём валютных операций в отечественных банках увеличился на 4,9%, до $25,97 млрд, в иностранных банках — на 15,2%, до $32,33 млрд.

В Банке Кореи отметили, что рост объёмов операций связан с увеличением объёмов экспорта и импорта, а также с увеличением объёмов инвестиций в ценные бумаги.