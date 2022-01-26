Белгород, , 14:05 — REGNUM Систему профобразования «Будущее Белой металлургии» в Первоуральске оценил 26 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — он находится в Свердловской области с рабочей поездкой.

Вячеслав Гладков в Первоуральске Https://belregion.ru/

Глава региона на своей странице в социальной сети рассказал о модели профобразования на базе Института развития дуального образования, где готовят высококвалифицированные рабочие кадры для металлургических и машиностроительных отраслей российской промышленности. По программе «Будущее Белой металлургии» студенты 60% времени проводят на практических занятиях, образовательная система выстроена на взаимодействии образовательных учреждений с муниципалитетом и региональной властью. Кроме того, в обучение вовлечены дети дошкольного возраста и учащиеся 6−9 классов. По мнению Вячеслава Гладкова, альтернативы системе дуального образования не существует.

«О чём договорились? Мы сформируем свои проектные команды, в которых будут и представители наших колледжей, и направим их, чтобы они попытались проанализировать качество образовательных программ. Я понимаю, что невозможно точно скопировать ни одну систему, её можно только адаптировать. Надеюсь, с этим трансфером мы справимся. У нас высокоразвитый промышленный сектор экономики. Нам есть куда расти, и тот опыт, который я увидел здесь, мы точно будем применять», — написал губернатор.

В Белгородской области по оценкам экспертов залежи железных руд составляют 40% запасов России.