Таллин, , 13:51 — REGNUM Министерство экономики и коммуникаций Эстонии хочет увеличить использование железной дороги в секторе грузоперевозок. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания ERR.

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По словам начальника отдела развития транспорта и инвестиций министерства Индрека Гайлана, перевод грузоперевозок с шоссе на железную дорогу является целью как Эстонии, так и Европейского союза. Это отвечает долгосрочному «зеленому курсу», принятому в ЕС.

«Не исключено повышение налоговой нагрузки при использовании автотранспорта для перевозки тяжелых грузов. На самом деле это логично: электрифицированная железная дорога воспринимается как зеленый транспорт», — подчеркнул Гайлан.

Эксперт по вопросам транспорта Ханнес Лутс сообщил, что использующие шоссе автоперевозчики не оплачивают и половины того ущерба, который они наносят дорогам.

«Плата за использование дорог практически нулевая. Такую сумму нельзя воспринимать всерьез. А ведь можно с уверенностью сказать, что на грузовые автомобили приходится более половины износа всей нашей дорожной сети», — пояснил Лутс.

Пока конкретные планы по изменению налоговой политики не озвучиваются, но в министерстве готовы предусмотреть налоговые льготы для перевозчиков, сделавших выбор в пользу железной дороги.