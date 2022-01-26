Москва, 26 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Международные расчеты за энергетические товары — нефть и газ — принято проводить в долларах США. Введение санкций против России за якобы «вторжение на Украину» способно заморозить жителей Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Gazprom.ru Добыча углеводородов

«В случае введения пакета «калечащих санкций», включающих блокировки доступа российских банков к расчетам по операциям в долларах США, оперативные расчеты за углеводороды окажутся невозможными и потребуют времени для пере подписания контрактов, смены валюты расчетов и организации альтернативных каналов финансовых потоков.

В еврозоне существует система платежей SEPA (Single Euro Payment Area). Платежи в SEPA выполняются между 28 странами ЕС плюс — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, входящими в Шенгенскую зону. Систему SEPA — не контролирует государственный департамент США.

Кроме того, мог бы быть полезен и опыт Ирана, который после его отключения от SWIFT, вместе с Евросоюзом создал систему для взаимных расчетов в евро.

Россия в случае введения санкций может подключится к этим системам после проработки и решения организационных и финансовых вопросов.

Банк России также имеет собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), количество пользователей которых по состоянию на декабрь 2021 года. превысило 335 участников, в том числе 38 зарубежных пользователей из восьми стран.

Однако при осуществлении расчетов с иностранными участниками, у СПФС имеются слабые места — к системе подключено малое количество иностранных банков-корреспондентов, необходимых для проведения межбанковских расчетов российских экспортеров с иностранными партнерами.

В настоящее время доля ПАО «Газпром» на газовом рынке Европы составляет 32%. Объемы СПГ, поставляемые с американского континента, не закрывают потребности стран ЕС в природном газе.

Разовая переброска танкерами дополнительных объемов СПГ с азиатского направления способна удовлетворить лишь 35% потребностей в заполнении ПГХ Европы.

Даже прорабатываемые дополнительные поставки СПГ с Катара и Австралии не смогут решать вопросы энергетической безопасности стран ЕС, требуя передела мирового рынка поставок СПГ, что не предоставляется возможным.

Лучше всех это понимает Германия, у границы которой, помимо прочего, лежит построенный газопровод «Северный поток — 2», ожидающий завершения процесса сертификации европейским и немецким регуляторами.

Именно по этой причине Германия отстаивает исключение энергетического сектора из экономических санкций по отношению к России в случае обострения ситуации на Украине. Другие западноевропейские страны поддерживают позицию Германию в этом вопросе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины не затрагивали энергетический сектор РФ.

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