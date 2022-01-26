Джакарта, , 13:49 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7010 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 26 января в Индонезии выявили 4 301 193 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 2582 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 127 662 человека.

В период с 25 по 26 января 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли семь человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 254 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 29 277 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в столице Индонезии Джакарте насчитывается 90 школ, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

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