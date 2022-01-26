Нур-Султан, 26 января 2022, 13:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Саденова на пост замруководителя министерства внутренних дел. Об этом сообщила 26 января пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Вторым распоряжением Токаев освободил Арыстангани Заппарова от должности замглавы МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления Банка развития Казахстана (БРК) Абай Саркулов досрочно покинул свой пост.

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