Нур-Султан, 26 января 2022, 13:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Саденова на пост замруководителя министерства внутренних дел. Об этом сообщила 26 января пресс-служба главы государства.
Вторым распоряжением Токаев освободил Арыстангани Заппарова от должности замглавы МВД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления Банка развития Казахстана (БРК) Абай Саркулов досрочно покинул свой пост.
Читайте также: Глава Банка развития Казахстана досрочно ушёл в отставку