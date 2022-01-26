Ставрополь, , 13:46 — REGNUM В Ставропольском крае оказываются помощь владельцам домов, у которых повреждены кровли в результате урагана 14−15 января. Из краевого аварийного запаса им выделяется шифер, ранее были осуществлены выплаты в размере по 10 тыс. рублей. В Ставрополе эти выплаты получили более 450 человек.

«Заявленная потребность от муниципалитетов, где был объявлен режим ЧС, на сегодняшний день составляет 1220 листов (шифера). Большая часть из этого объема запрошена для восстановления крыш частных домов в Октябрьском районе. Данные ещё продолжают уточняться. В любом случае необходимый запас материалов имеется в наличии», — приводит слова министра жилищно-коммунального хозяйства Романа Марченко «Вечерний Старополь».

Как сообщалось ранее, в результате непогоды — снегопадов и штормового ветра — в Ставропольском крае был нанесен ущерб частным домовладениям и зданиям соцучреждений в ряде муниципалитетов, в том числе в краевой столице, Шпаковском и Грачевском округах. Всего было повреждено 12 объектов социального назначения и 148 жилых домов.

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