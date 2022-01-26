Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Внешнеполитическую позицию США, которая состоит в извращении реальности, можно опрокинуть только открытостью и правдой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 января, комментируя высказывания пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) The White House

Как сообщалось ранее, Псаки, говоря о возможной публикации ответа США на предложения России о гарантиях безопасности, отметила, что «обычно подобные бумаги не публикуются», поскольку являются «частью дипломатического процесса».

» Не вижу другого варианта для МИДа России, нежели предать гласности то, что американцы письменно сформулировали в ответ на озвученную Смоленской площадью в декабре инициативу по безопасности. Мы видим, какой паутиной лжи Вашингтон опутал своё агрессивное давление на нашу страну в последние десятилетия. Мы видим, насколько грубо сегодня американцы извращают положение дел на Украине и вокруг неё, дух и букву Минских соглашений. Мы видим, как президент США в очередной раз делает попытку ввести мир в заблуждение относительно будущих военных планов НАТО по осаде российских границ. Мы видим, наконец, их ложь по поводу их якобы заинтересованности в улучшении снабжения Европы газом и нефтью.

Примеры можно продолжить, но главное даже не это, а другое: всё это видят в Китае, Индии, многих других государствах. Видят это и в Европе, хотя степень политико-пропагандистской обработки политического класса и общественности в духе русофобии там зашкаливает.

Вопрос в том, как опрокинуть эту позицию, извращающую реальность. Опрокинуть её можно только открытостью, только правдой. Если кто-то у нас всё ещё рассчитывает на некие закулисные договорённости с Вашингтоном по данному вопросу, то эти расчёты надо оставить.