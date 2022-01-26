Москва, , 13:46 — REGNUM Вопросы создания парламента Союзного государства России и Белоруссии, а также расположение столицы Союзного государства, будут обсуждаться не ранее чем через два-три года. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Сергей Лавров Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» Лаврова в Госдуме – все новости»

«В Союзном договоре есть немало задач, которые поставлены. Не только создание Союзного парламента, там ещё есть и задачи эмиссионного центра, единой валюты — но это всё задачи на перспективу. Сейчас главный приоритет, как подчеркнули и президенты двух стран, и главы правительств — это реализовать на практике 28 союзных программ, которые являются в совокупности очень важным радикальным шагом вперёд в продвижении интеграции», — заявил Лавров.

«Когда будет ясен результат работы, а она займёт пару-тройку лет, как было объявлено, мы сможем уже на новом материальном базисе, как говорили классики, оценить, какие должны быть дальнейшие шаги. Ясно, что принимать решение будет президент. Но Союзный договор остаётся, задачи, возложенные на него, остаются», — указал он.

Он также прокомментировал предложение объявить столицей Союзного государства России и Белоруссии город Смоленск.

«Насчёт Смоленска — это решать совместно», — отметил он.