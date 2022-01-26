Барселона, Испания, 26 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Мэр Барселоны Ада Колау на традиционной ежегодной встрече со СМИ сохранила неизвестность относительно того, станет ли она выдвигать свою кандидатуру на пост мэра в 2023 году. Об этом она заявила в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ada2019.barcelona Ада Колау

«Я [пока] не хочу принимать это решение [о выдвижении]», — сказала Колау.

Ранее Колау исключила возможность своей отставки в связи с вызовом в суд по делу о коррупции.