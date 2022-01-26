Москва, 26 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Замглавы российского МИД Игорь Моргулов провел телефонный разговор со специальным посланником Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Доком. Стороныобсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает 26 января МИД России.

Mid.ru Игорь Моргулов

Моргулов и Но Гю Док подчеркнули, что в интересах скорейшего достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании проблем субрегиона важно координировать усилия всех вовлеченных государств.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Южной Корее заявили двух крылатых ракетах, предположительно запущенных КНДР в направлении Японского моря. Четвёртый с начала года ракетный пуск Северная Корея выполнила 17 января, тогда две баллистические ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря.

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