Ульяновск, , 13:39 — REGNUM В Ульяновске депутаты гордумы ждут пояснений от чиновников в связи с «низким показателем» исполнения программы по экологии. Данная тема особенно актуальна в связи с жалобами жителей на загрязнение воздуха. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания комитете по бюджету и налогам.

Заседание бюджетного комитета гордумы Ульяновска Ugd.ru

Депутаты обсудили исполнение бюджетных расходов и выполнение муниципальных программ. Расходная часть казны Ульяновска составила в прошлом году 16 млрд рублей.

«Есть замечания к освоению средств муниципальной программы по охране окружающей среды. Немало обращений поступает на загрязнение воздуха в Заволжском районе. При этом профильное управление выполнило крайне низкий показатель», — приводится комментарий руководителя бюджетного комитета Игоря Крючкова.

Депутаты направили запрос по реализации программы, ожидая получить разъяснения от чиновников до 15 февраля.

Напомним, жители Заволжского района Ульяновска регулярно жалуются на запах гари. Данный вопрос перманентно поднимается с 2019 года, для чего дополнительно в муниципалитете установлены посты для фиксации загрязнений и проводятся рейды.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских предложил организовать в промышленной зоне Заволжья ночное патрулирование, а также поручил организовать выезд профильных специалистов. К этой работе также планируется подключить правоохранителей, чтобы привлечь к ответственности всех, «кто загрязняет воздух».

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