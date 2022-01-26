Богота, 26 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке подписал закон о безопасности граждан, который был представлен после протестов 2021 года. Об этом пишет агентство EFE.

Tokota Иван Дуке

Дуке назвал данный документ «триумфом законности», несмотря на то, что он стал источником разногласий, поскольку открывает возможности для использования оружия в целях самообороны.

Колумбийский лидер также назвал «историческим днём» дату утверждения «знаковых» законов: новый дисциплинарный устав национальной полиции, устав о патрульных и закон о национальной безопасности.