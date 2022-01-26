Сеул, , 13:38 — REGNUM Южная Корея занимает 32-место в индексе восприятия коррупции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на международную неправительственную организацию Transparency International

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в 2021 году Южная Корея поднялась в данном рейтинге на семь ступеней. В 2017 году страна Утренней свежести располагалась на 51-м месте, в 2018 году — на 45-м месте, в 2020 году — 39-е место.

Среди 38 стран-членов Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Южная Корея занимает 22-е место.

Известно, что рейтинг восприятия коррупции возглавили Дания, Финляндия и Новая Зеландия с показателем 88 баллов, за ними следуют Норвегия, Сингапур и Швеция (по 85 б.), Швейцария (84 б.), Нидерланды (82 б.). Люксембург (81 б.) и Германия (80 б.). А в самом низу оказались Южный Судан (180-е место, 11 б.), Сомали и Сирия (178-е место, по 13 б.), Венесуэла (177-е место, 14 б.), Йемен, Северная Корея, Афганистан (174-е место, по 16 б.)

Отмечается, что при составлении индекса учитываются опросы экспертов и предпринимателей девяти международных организаций, среди которых Всемирный экономический форум, Всемирный банк, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit. Эти исследования анализируют отдельные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.