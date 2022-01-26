Самара, , 13:39 — REGNUM Расследование дела по факту ДТП, в результате которого погибли семь человек, завершено в Самарской области. Об этом 26 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По версии следствия, утром 8 марта 2021 года фигурант уголовного дела, сидя за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan, ехал по автотрассе «36К-381 Волжский — Курумоч — Урал» по направлению от поселка Волжский к селу Курумоч, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «ISUZU», который ехал во встречном направлении.

В этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы обвиняемый 1998 года рождения и шестеро пассажиров, которые ехали с ним в салоне автомобиля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ход расследования этого дела находился на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области снизилось число смертельных аварий с детьми.