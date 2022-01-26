Москва, , 13:35 — REGNUM Нынешнее ослабление рубля — почти на 100% последствие международной напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, автор проектов по финграмотности и вице-президент агентства КРОС, Максим Кваша.

Курс рубля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация на сырьевых рынках, в экономике России такова, что рубль, скорее, должен был бы укрепляться.

Крупные игроки, как иностранные, так и российские, очевидно, закладывают в свою стратегию ненулевую вероятность военного конфликта с Украиной, крайне серьезных санкций против российского руководства, экономики и последующей эскалации.

Если всему этому верить, то еще не поздно сбегать в обменник или нажать несколько кнопок в банковском приложении. И купить валюты.

В случае полномасштабных военных действий курс рубля теоретически может упасть еще сильнее. Особенно, если руководство страны и Банка России позволит, если не остановит падение масштабным валютными интервенциями.

Впрочем, сценарий окончательной потери здравого смысла представляется маловероятным. Если напряженность сменится разрядкой, политические риски уйдут, то рубль укрепится.

Те, кто покупал валюту сейчас, проиграют. Те, кто продавал, возможно, даже немного заработают.

Но если человек не считает себя великим геополитическим аналитиком, самая разумная личная финансовая стратегия — «не дергаться». Обычный человек в большинстве случаев проигрывает профессиональным финансистам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральному банку (ЦБ) России следует больше внимания уделять сохранению стабильного курсу рубля, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

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