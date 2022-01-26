Нью-Йорк, США, , 13:34 — REGNUM Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) предупреждает, что более миллиона детей в Афганистане находятся под угрозой острого недоедания и смерти. Он призывает международное сообщество к оказанию срочной помощи для предотвращения неминуемой катастрофы, пишет газета «8 Собх».

Афганистан. Девочка

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Правран Махат, сотрудник регионального отделения ЮНИСЕФ в Южной Азии, призвал к «немедленным действиям» после посещения детской больницы Индиры Ганди в Кабуле.

«По оценкам ЮНИСЕФ, более миллиона детей [в Афганистане] будут страдать от острого недоедания в этом году, если не будут приняты немедленные меры», — написал Махат в заявлении, опубликованном в Twitter.

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«Поэтому мы призываем наших партнёров и доноров поддержать детей в Афганистане, и эта помощь сейчас крайне необходима», — подчеркнул он.

ЮНИСЕФ обеспокоен бедственным положением детей в Афганистане, поскольку Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что миллионы афганцев могут умереть от голода и что около миллиона детей находятся под угрозой голодной смерти.