Москва, , 13:33 — REGNUM США помогают России проводить дедолларизацию экономики. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать её рискованной для вообще международный расчётов не только Российской Федерацией, но и любой другой страной мира», — заявил Лавров.

«Посмотрите, как они требуют прекратить сотрудничество в военно-технической сфере от наших партнёров, таких как Индия, Египет — немаленькие страны, — Турция», — указал он.

Министр отметил, что Россия стимулирует переход на расчёты в национальных валютах.

«Это уже начинает вызывать на Западе тревожные дискуссии среди политологов и экономистов. Ну и в-третьих, мы сокращаем свои валютные резервы, резко сокращает свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», — указал Лавров.