Екатеринбург, 26 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. На Среднем Урале будут судить бывшего инспектора ДПС. Его обвиняют в получении мелкой взятки. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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Инцидент произошел летом 2021 года. Бывший сотрудник полиции получил от пьяного водителя взятку в размере 8 тысяч рублей. Согласие на получение денег предполагало, что мужчину не привлекут к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По словам старшего помощника руководителя областного СКР Александра Шульги, мужчина, давший взятку, осознал незаконность своего поступка и сообщил в полицию о произошедшем. В результате его на законных основаниях освободили от уголовной ответственности за дачу взятки.

Сотрудника полиции уже уволили из органов внутренних дел по факту утраты доверия, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Теперь экс-полицейский предстанет перед судом.