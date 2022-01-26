Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 13:31 — REGNUM Испания всегда будет для Пуэрто-Рико «другом, с которым можно противостоять трудностям». Об этом на торжественном ужине в Сан-Хуане заявил король Испании Филипп VI, сообщает агентство EFE.

Филипп VI Casa Rosada

«Давайте воспользуемся каналами связи, которые предлагают нам история и язык, чтобы наши народы могли лучше узнать друг друга, укрепить наши многовековые отношения, культивировать их и спроецировать на отношения, которых мы заслуживаем в XXI веке», — сказал король в последней речи своего визита.

Испанский монарх также посетил Музей Сан-Хуана и отреставрированную церковь, что стало одним из последних пунктов его визита в Пуэрто-Рико.