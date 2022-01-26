Калуга, , 13:49 — REGNUM Более 50 предостережений объявлено прокурорами по итогам 2021 года руководителям калужских предприятий о недопустимости невыплаты заработной платы. По актам прокурорского реагирования погашена задолженность перед работниками в общей сумме свыше 347 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

25 января прокурор области Константин Жиляков лично объявил руководителям двух организаций предостережения, предупредив об уголовной ответственности в случае невыплаты работникам заработной платы в установленный срок.

«Прокуратурой области последовательно принимаются меры по обеспечению прав граждан на своевременную и полную оплату труда. Одним из направлений указанной деятельности является предотвращение фактов невыплаты заработной платы работникам, для чего используется форма реагирования в виде объявления руководителям организаций предостережений о недопустимости нарушения закона в указанной сфере», — отметила Искрина Басулина.

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