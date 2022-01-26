Махачкала, , 13:30 — REGNUM В Дагестане планируется подключить к газопроводу 2147 домовладений, чьи владельцы подали заявки на социальную газификацию. Предстоят работы в 218 населенных пунктах республики, сообщил 26 января на совещании под председательством главы региона Сергея Меликова врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ризван Мурадов.

Газопровод

«Включены в данные планы-графики всего 2147 домовладений в 218 населенных пунктах республики, из них 101 домовладение — в 2021 году, 2046 домовладений — в 2022 году», — цитирует главу ведомства пресс-служба руководителя Дагестана.

По словам Ризвана Мурадова, всего было заключено 68 договоров на подключение. Пуск газа осуществлен в 38 домовладениях. Одной из основных проблем в газификации до границ участков названо отсутствие у хозяев необходимых документов на домовладения. Этот вопрос в настоящее время решается.