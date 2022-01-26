Москва, 26 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. До конца недели в Москве может выпасть до 8 мм осадков, сообщает 26 января центр погоды «Фобос».

Снегопад

Синоптики рассказали, что с приближением очередного циклона вновь пойдёт снег, ослабив морозы. В пятницу, 28 января, выпадет 2−3 мм осадков, а температура воздуха будет выше на 1−1,5 градуса выше, чем днём ранее.

«В субботу снегопады могут принести до 5 мм осадков», — рассказали в центре.

Отмечается, что в воскресенье, 30 января, снегопад стихнет.