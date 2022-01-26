Москва, , 13:24 — REGNUM Запад пытается подорвать авторитет российской культуры. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я бы не стал использовать термин «знаменитая российская мягкая сила». У нас советская сила была жёстко-мягкая. Знаете, там, жёсткая известно в чём, мягкая — балет, прежде всего, ну и наш спорт, конечно, искусство, культура. И сейчас во многом речь-то идёт, собственно, об этом. О том, чтобы наши притягательные черты как государства, как народа, как нации, как цивилизации имели возможность достигать тех, кто в этом заинтересован», — заявил Лавров.

«Сейчас в рамках этой концепции стратегии сдерживания России во всём и вся, наряду с Китайской Народной Республикой, Запад пытается не просто обложить нас их союзниками, не просто накачать их оружием, не просто передвигает свою военную инфраструктуру и своих военнослужащих поближе к нашим границам, а ещё пытается подорвать позиции и авторитет российской культуры, той самой мягкой силы, которую мы только-только уже в новых условиях миропорядка… пытаемся осваивать», — указал он.