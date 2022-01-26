Кострома, 26 января 2022, 15:08 — REGNUM Несостоявшийся кандидат на выборах в Госдуму от Костромской области Михаил Долматов судится с избирательной комиссией из-за публикации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском областном суде.
Напомним, политик хотел зарегистрироваться на осенних выборах 2021 года в качестве самовыдвиженца, но получил отказ из-за недостаточного количества собранных подписей. Решение избиркома не удалось оспорить в судах различного уровня.
По итогам выборов официальный вестник избиркома выпустил материал, где содержалась информация об источниках финансирования политика. В нем было сказано, что предвыборная кампания Долматова могла быть оплачена из средств ювелирного холдинга «Яшма золото», один из основателей которого — Игорь Мавлянов скрылся от следственных органов России в Израиле после того как задолжал кредиторам 28 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей — Сбербанку.
В иске Михаил Долматов попросил суд признать эту информацию не соответствующей действительности и обязать избирком опровергнуть сведения. Моральный вред от публикации политик оценил в 1 рубль. Иск принят к производству, первое судебное заседание по делу ещё не назначено. Отметим, что выпуск Вестника, в котором была опубликована статья, был создан под руководством председателя избиркома Михаила Барабанова, известного своей любовью к детальным разборам информации. Он оставил свой пост 8 декабря 2021 года. В настоящее время материал удалён с сайта Избирательной комиссии.
Справка: Михаил Долматов — известная персона в Костромской области. В 1990-х он работал адвокатом Костромской коллегии адвокатов, в 2000-х основал некоммерческую организацию Костромской областной фонд «Общественная приёмная по правам человека». В 2005 —2015 годах являлся депутатом областной и костромской думы. До недавнего времени позиционировал себя в качестве предпринимателя, занимающегося инвестированием в криптовалюту. Не исключено, что в будущем Долматов вновь попытается вернуться в политику. Ранее в разговоре с ИА REGNUM он признавался, что набирает сторонников в свою команду. В дальнейшем объединение может оформиться в партию.
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