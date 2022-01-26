Москва, , 13:37 — REGNUM Угрозы со стороны США о заморозке активов российского руководства не болезненны, но политически деструктивны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 января журналистам, комментируя предложения американских конгрессменов и сенаторов.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, те, кто в США предлагает заморозить активы, банковские счета, недвижимость российских чиновников, совершенно не владеют темой, у них «нет достаточных экспертных знаний». В России по закону представителям высшего руководства всё это давным-давно запрещено.

«Поэтому такая постановка вопроса абсолютна не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», — сказал Песков и добавил, что «политически это не болезненно, это деструктивно».

Он также подтвердил, что зарплата для президента России Владимира Путина по-прежнему перечисляется на счет в банке «Россия», находящемся под санкциями.

Песков заявил, что ему нечего добавить к ранее сказанному в связи с угрозой президента США Джо Байдена ввести против Путина личные санкции в случае эскалации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что санкции против российского руководства, предлагаемые в США, могут привести к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном.

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