Канберра, 26 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. 26 января в Канберре состоялась церемония приведения к присяге новых граждан Австралии. Однако торжественное мероприятие было омрачено моментом, когда лидер Лейбористкой партии Энтони Альбаниз отказался пожимать руку премьер-министру Скотту Моррисону, о чем сообщил телеканал Sky News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Инцидент произошел на церемонии вручения гражданства и поднятия национального флага. В свое оправдание позже Альбаниз объяснил, что отказался от телесного контакта с Моррисоном из-за медицинских предписаний во время пандемии коронавируса.

Впоследствии многие комментаторы отметили политическую ловкость Альбаниза.

«Я не могу отвечать за Альбо — я не знаю, что там у него происходит … Но как же он прекрасно выпутывается из таких ситуаций, правда?» — сказал в студии Sky News политический обозреватель Джастин Смит.