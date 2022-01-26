Минск, , 13:22 — REGNUM Своё послание к народу Белоруссии и Национальному собрании. Президент республика Александр Лукашенко зачитает 28 января. Как заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, мероприятие состоится во Дворце Республики. В списке приглашённых уже значатся свыше 2,5 тыс. человек.

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Пресс-секретарь Лукашенко пояснила, что Дворец Республики выбран местом оглашения послания для того, чтобы максимально расширить круг приглашённых.

«Должна отметить, что данный формат появился по просьбе с мест. Инициатива была высказана во время недавних встреч президента с руководством и активом трёх областей», — отметила Эйсмонт.

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По её словам, которые приводит агентство «Минск-новости», мероприятие будет транслироваться на национальных каналах и по радио в прямом эфире.

«Предыдущий опыт работы именно в таком широком формате оказался, как мы видим, очень востребованным и был позитивно воспринят людьми. Так же, как для депутатов и сенаторов, для приглашённых, гостей из регионов, для нашего актива, журналистов, блогеров, конечно, очень важно присутствовать в зале», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации Белоруссии нужно выстоять. Он также добавил, что при этом народу необходимо знать о путях развития и планах государственной власти по их реализации.