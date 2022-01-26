Канберра, , 13:25 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Австралии Александр Даунер считает, что Россия «параноидально настроена» в отношении стран Запада и расширения НАТО на восток. Об этом он рассказал 26 января в эфире телеканала Sky News.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«В России царит настоящая паранойя по поводу Запада и угрозы со стороны Запада … Суммируя, можно сказать, что их беспокоит то, что Украина дрейфует в сторону Запада», — сказал Даунер.

В то же время риск войны, по оценкам бывшего главы австралийской дипломатии, сейчас минимален: «Не думаю, что будет война».

«Почему Россия хочет заполучить Украину? Речь идет о газе, например?» — спросил ведущий.

«Нет, нет, нет; речь вообще не идет об энергетике. Это имеет прямое отношение к представлению России о ее безопасности, в частности представления президента Владимира Путина о безопасности. Россия хочет, чтобы ее окружающие страны были нейтральными. Она не хочет, чтобы страны с общей границей были частью НАТО», — ответил Даунер.