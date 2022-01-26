Улан-Удэ, 26 января 2022, 13:21 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к членам Совета Федерации России с просьбой вернуть государственное регулирование цен на газ для бытовых нужд населения. Об этом он заявил на «Часе субъекта РФ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, республика не газифицирована сетевым природным газом, получая его только в сжиженном виде в баллонах. При этом с момента отмены госрегулирования в 2018 году, биржевые цены на голубое топливо выросли в три раза.
Между тем, в Центральной экологической зоне Байкала, куда попадает до 80 населённых пунктов Бурятии с населением более 70 тыс. человек, по нормативным требованиям запрещено сжигать уголь. Разрешены лишь дрова и газ.
«И мы топим дровами, в том числе школы, сады, другие соцобъекты. В 21 веке, в России, на дровах… В связи с этим правительством республики предлагается рассмотреть вопрос о возврате к регулированию оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения и отопления социальных объектов», — отметил Цыденов.
Председатель СФ Валентина Матвиенко попросила главу комиссии по газификации субъектов РФ Андрея Кутепова обратить особое внимание на Бурятии и «найти решение более быстрыми темпами».
«Что это такое, если сжиженный газ, у нас, в России — газодобывающей стране, идёт населению по биржевым ценам? Может, субъектам федерации должны выстроиться на спотовый рынок, покупать по спотовым ценам? Это острейшая проблема», — отметила она, призвав либо вернуть цены на прежний уровень, либо ввести дотации.