Улан-Удэ, 26 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к членам Совета Федерации России с просьбой вернуть государственное регулирование цен на газ для бытовых нужд населения. Об этом он заявил на «Часе субъекта РФ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отопление с помощью дров

По его словам, республика не газифицирована сетевым природным газом, получая его только в сжиженном виде в баллонах. При этом с момента отмены госрегулирования в 2018 году, биржевые цены на голубое топливо выросли в три раза.

Между тем, в Центральной экологической зоне Байкала, куда попадает до 80 населённых пунктов Бурятии с населением более 70 тыс. человек, по нормативным требованиям запрещено сжигать уголь. Разрешены лишь дрова и газ.

«И мы топим дровами, в том числе школы, сады, другие соцобъекты. В 21 веке, в России, на дровах… В связи с этим правительством республики предлагается рассмотреть вопрос о возврате к регулированию оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения и отопления социальных объектов», — отметил Цыденов.

Председатель СФ Валентина Матвиенко попросила главу комиссии по газификации субъектов РФ Андрея Кутепова обратить особое внимание на Бурятии и «найти решение более быстрыми темпами».

«Что это такое, если сжиженный газ, у нас, в России — газодобывающей стране, идёт населению по биржевым ценам? Может, субъектам федерации должны выстроиться на спотовый рынок, покупать по спотовым ценам? Это острейшая проблема», — отметила она, призвав либо вернуть цены на прежний уровень, либо ввести дотации.