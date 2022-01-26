Челябинск, 26 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдана руководитель одной из коммерческих организаций, обвиняемая в травмировании подростка при прохождении тренинга. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Гражданке вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 12-летний мальчик в августе 2020 года участвовал в организованных ею упражнениях, связанных с нахождением на высоте над неподготовленной зоной падения и без обеспечения соответствующим снаряжением.

В результате подросток потерял равновесие и упал спиной с высоты не менее 140 см., получив тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела уже переданы в суд.