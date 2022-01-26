Эль-Кувейт, 26 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Число жертв пожара на нефтеперерабатывающем заводе Аль-Ахмади в Кувейте достигло четырёх человек. Об этом 26 января сообщает информационное агентство KUNA.

ИА REGNUM Пожар

По данным журналистов, двое сотрудников предприятия скончались в больнице из-за полученных на пожаре ожогов. Трагический инцидент на предприятии произошёл в пятницу 14 января, однако, по данным СМИ число погибших может увеличиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в ходе пожара погибли двое рабочих и 10 человек попали в больницы с тяжёлыми травмами и ожогами. За жизни восьмерых из них всё ещё бьются врачи.

«Мы выражаем глубокую боль и сожаление в связи с гибелью двух рабочих, которые находились на лечении после того, как они пострадали в результате пожара на установке по сжижению газа на нефтеперерабатывающем заводе «Аль-Ахмади», — цитируют журналисты заявление Кувейтской национальной нефтяной компании.