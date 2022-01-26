Москва, 26 января 2022, 13:14 — REGNUM Телефонных контактов президента России Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) сейчас в планах нет. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предложением о признании Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит пользоваться ради зарабатывания политических очков, это очень чувствительная тема.
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