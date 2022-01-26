Мельбурн, Австралия, , 13:16 — REGNUM Предупреждения о сильной грозе и чрезвычайно рекордной жаре были выпущены на юго-востоке Австралии в штате Виктория. В нескольких других штатах и территориях в настоящее время наблюдается очень жаркая погода, что не мешает австралийцам праздновать день страны. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News.

Жара 34.mchs.gov.ru

Незадолго до 16:00 по местному времени в Мельбурне столбики термометров поднялись до отметки 35,9°C, что стало пятым днем подряд, когда температура была выше 31 °C. Как отмечают синоптики, это самый продолжительный период жары в Мельбурне за последние восемь лет.

Ожидается, что ливни и грозы обрушатся на Викторию вечером 26 января. Австралийское метеорологическое бюро уже выпустило соответствующие предупреждения о сильных грозах на западе штата.

Температура в Сиднее в течение 26 января достигла 27,7°C, в Канберре — 27,6°C, а в Брисбене — 26,6°C.