Канберра, , 13:15 — REGNUM Процентные ставки в Австралии могут быть повышены уже в июне 2022 года. С таким прогнозом выступил прогнозирует главный экономист крупнейшего банка страны Commonwealth Bank Гарет Эйрд. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News.

Процентная ставка

Эйрд пересмотрел свой прогноз относительно того, когда Резервный банк Австралии поднимет ставки с их нынешнего исторического минимума в 0,1%. После более высоких, чем ожидалось, данных об инфляции главный экономист Commonwealth Bank полагает, что процентные ставки будут повышены в августе 2022 года.

По его оценкам, также существует некоторый риск того, что это может произойти уже в июне.

Напомним, что раньше австралийский регулятор планировал повышение процентных ставок на «конец 2023 — начало 2024 года».