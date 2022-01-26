Махачкала, 26 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Дагестане из-за роста численности детей, заболевших ОРВИ и COVID-19, перевели на удаленный режим работы свыше 30 тыс. школьников. Больше всего учащихся, освобожденных от посещения школ — в Дербенте: около 10 тыс. человек, сообщили в министерстве образования республики.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Более 10 тысяч школьников учатся сейчас удаленно в одном только Дербенте, более пяти тысяч — в Казбековском районе, около трех тысяч — в Буйнакском. Более двух тысяч учащихся освобождены от посещения школ в каждом из трех городов — Махачкале, Каспийске и Буйнакске», — пишет «Молодежь Дагестана».

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что в регионе пока нет угрозы для перевода всех школ на дистанционку.

«Что касается введения дистанционного обучения в школах. Если Роспотребнадзор сегодня увидит угрозу для отдельных школ или школ республики в целом, конечно, мы примем такое решение. Каждый новый день мы начинаем с оценки ситуации по ковиду за сутки», — заявил Меликов в ходе совещания 25 января.