Афины , 26 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В жилом доме в центре Афин, вероятно, из-за утечки газа, прогремел мощный взрыв после чего начался пожар, также взрывная волна выбила стекла в соседних зданиях и двух автомобилях. Об этом 26 января сообщает газета Efimerida ton Syntakton.

U.S. Navy Взрыв

По информации источника, взрыв произошел около 07:00 (10:00 мск) в семиэтажном доме по адресу проспект Сингру, 3, которое расположено рядом с одной из главных достопримечательностей греческой столицы — колоннами античного Храма Зевса Олимпийского.

Также указывается, что в результате взрыва пострадал 78-летний мужчина, который проживает в указанном здании и который был с тяжелыми ожогами рук и ног экстренно доставлен в операционную местной больницы.

При этом отмечается, что прибывшие для ликвидации возникшего после взрыва пожара сотрудники противопожарных служб быстро локализировали возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января по меньшей мере один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс.