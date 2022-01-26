Москва, , 13:10 — REGNUM В рамках программы «Дальневосточный гектар» её участники запускают бизнес-проекты. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На Дальнем Востоке Andshel

«Количество участников программы» «Дальневосточный гектар» достигло 100 тысяч. Люди не только строят индивидуальные дома, но и запускают интересные бизнес-проекты — производство травяных сборов, туристические и этнокультурные базы, семейные сыроварни, рыборазводные фермы, хлебопекарни», — сказал Чекунков.

По его словам, «Дальневосточная ипотека» стала одной из самых востребованных мер поддержки, запущенных правительством в регионе: «За два года выдано почти 33 тысячи кредитов на сумму более 127 миллиардов рублей. Каждая вторая квартира в новостройке покупается с использованием «Дальневосточной ипотеки».

Чекунков отметил, что весной 2022 года программа будет распространена также на врачей и учителей, причём без ограничения по возрасту: «До сих пор льготные кредиты выдавались только молодым семьям до 35 лет».