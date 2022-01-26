Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 26 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Анжеро-Судженске пресечена незаконная рубка леса. Сумма причинённого лесному фонду ущерба составила около 650 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Вырубка леса

«В дежурную часть поступило сообщение от представителей департамента лесного комплекса о том, что в лесном массиве на территории Анжерского участкового лесничества неизвестные вырубили хвойные деревья в количестве 42 стволов», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 45-летний местный житель нашёл в интернете объявление о приёме пихтового лапника. Он спилил пихты и заготовил хвойный лапник, который продал на предприятие в соседнем регионе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.