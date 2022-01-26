Сидней, Австралия, 26 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В ночь на 26 января экипаж полицейского вертолета Bell 429 отправлялся на вызов в один из районов Сиднея, как вдруг пилота поразил сильный поток света. Как оказалось, неизвестный начал светить лазерной указкой в пролетавший мимо вертолет. Об инциденте сообщил телеканал Nine News.

Лазер

К счастью, ни пилот, ни двое полицейских серьезно не пострадали. Экипаж вертолета смог вычислить дом, откуда светили лазером, и вскоре туда выехали полицейские.

Прибывшие правоохранители арестовали на месте 52-летнего мужчину, которого доставили в полицейский участок. В освобождении под залог подозреваемому было отказано.

О мотивах не сообщается.