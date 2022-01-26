Чебоксары, 26 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах проведена проверка по факту распыления газового баллончика в школе. В результате госпитализировали четырёх детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Инцидент произошёл 21 января 2022 года в средней школе № 30 в Чебоксарах. По данным правоохранителей, один из учеников принёс перцовый баллончик, который распылил в здании школы другой учащийся.

«Подросток пояснил, что он самостоятельно приобрёл газовый баллончик в одном из торговых центров Чебоксар и принёс в школу, о чем сообщил своему знакомому. Последний без его ведома вытащил баллончик из рюкзака и, решив проверить на работоспособность, нажал на кнопку», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве сообщают, что из-за распыления четыре ученика были доставлены в больницу, в настоящее время они выписаны.

По итогам проверки директору школы внесено прокурорское представление, в рамках исполнения которого заключён договор с охранным предприятием для входного контроля в школе — ранее эти обязанности выполнял вахтёр.

Административное дело завели в отношении матери одного из подростков (по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»). Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности предпринимателя, который незаконно продал «газовый» баллончик несовершеннолетнему.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее время школы Чувашии сотрясают скандалы. В одной из школ Новочебоксарска произошло «массовое заболевание» норовирусом, в другом образовательном учреждении детям дали овощной салат из нескольких долек овощей. Оба события получили федеральный резонанс.

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