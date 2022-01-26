Тутаев, Ярославская область, 26 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области 7 школ оказались закрытыми на карантин из-за роста заболеваемости детей ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тутаева.

Тутаев

Карантин продлится с 26 января по 1 февраля 2022 года. В числе закрытых оказались: лицей №1, средние школы №3, 4, 6, 7, Константиновская средняя школа, Столбищенская общеобразовательная школа.

«В период закрытия школ на карантин будет организовано сопровождение детей через региональный интернет дневник — задания для повторение изученного материала. Дистанционное обучение организовано не будет по причине большого количества болеющих детей в каждом классе», — рассказали в администрации Тутаева.

Городские власти планируют перевести в дистант и учреждения дополнительного образования.