Тегеран, , 13:07 — REGNUM Иранская правозащитница Масих Алинеджад выразила протест против присутствия сотрудника Госдепартамента США, назначенного специальным представителем по вопросам женщин, девочек и прав человека в Афганистане, Руино Амири в хиджабе на встрече американской делегации с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло.

Встреча в Осло Afintl.com

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Алинежад неоднократно критиковала западных женщин-дипломатов за то, что они «носили хиджаб, навязанный» Исламской Республикой во время визитов в Иран. Иранская активистка из Нью-Йорка выступила с аналогичной критикой и в адрес спецпредставителя США по защите женщин Афганистана.

Напомним, делегация США во главе со специальным посланником США в Афганистане Томом Уэстом встретилась с министром иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Моттаки и сопровождающими его лицами в Осло в понедельник, 24 января.

На фото встречи, опубликованном телеканалом Afghanistan International, можно увидеть Руино Амири в зеленом хиджабе рядом с Томом Уэстом. Алинежад обвинила Руино Амири в лицемерии.

«Афганские женщины выходят на улицы, чтобы защитить свое достоинство, а представитель Байдена умиротворяет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написала она в Твиттере.