Москва, , 13:06 — REGNUM Россия продолжает налаживать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Продвигаются отношения особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией, расширяются связи с большинством партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с быстро развивающимися государствами АСЕАН», — заявил Лавров.

«Всё это способствует созданию предпосылок для реализации инициативы президента Путина по формированию большого евразийского партнёрства. Видим его как общеконтинентальный контур широкого экономического и гуманитарного сотрудничества. Ну и в более широком понимании — материальную основу для построения евразийской архитектуры безопасности», — указал он.